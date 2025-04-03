Названы неочевидные симптомы заболеваний ЖКТ

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут проявляться разными симптомами, в том числе, не всегда такими типичными, как боль в животе, расстройство стула, изжога или тошнота. В некоторых случаях человек может даже не подозревать, что у него проблемы с ЖКТ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина.

В частности, к таким неочевидным симптомам относятся ощущение кома в горле, кашель после еды, частые обострения хронического тонзиллита, чувство слизи в горле и затрудненное глотание. Все это, по словам врача, может указывать на сбои в работе ЖКТ.

«Еще одним нетипичным признаком гастроэнтерологических заболеваний являются боли в грудном отделе позвоночника, которые могут указывать на болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы, в том числе, панкреатит», — добавила Зарубина.

Кроме того, как обратила внимание гастроэнтеролог, проблемы с ЖКТ нередко проявляются и высыпаниями на коже, особенно, если они не поддаются лечению у дерматолога или аллерголога.

«Если говорить о нарушениях в работе тонкого кишечника, то о них могут свидетельствовать дефицит витаминов и микроэлементов, а также сложности с набором веса. А низкий уровень гемоглобина и железа в крови может сигнализировать о скрытых кровопотерях в верхних или нижних отделах ЖКТ, либо о нарушениях всасывания в тонком кишечнике», — добавила Зарубина.

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