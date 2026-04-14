Врач предупредила об опасности поллинозного конъюнктивита

Врач Шилова: поллинозный конъюнктивит может вызывать гнойные язвы на роговице
Поллинозный сезонный конъюнктивит может стать причиной появления микротравм на слизистой глаза, а также гнойных язв на роговице. Об этом «Москве 24» рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

По ее словам, этот недуг является острой иммунной воспалительной реакцией слизистой оболочки глаза на пыльцу растений, среди ее симптомов — слезотечение, зуд, жжение, покраснение, отек век, светобоязнь. Опасность заключается в том, что пыльца имеет микроскопические размеры и очень легко оседает на влажной конъюнктиве, поэтому в период цветения воспаление поддерживается постоянно, пояснила врач.

«Из-за сильнейшего зуда пациенты постоянно трут глаза руками. Это может привести к микротравмам слизистой и заносу инфекции. Воспаление способно перейти с конъюнктивы на роговицу: на ней образуются эрозии, а при инфицировании – гнойные язвы», — подчеркнула Шилова.

Она добавила, что болезнь не стоит игнорировать или пытаться вылечить самостоятельно, поскольку это может вызвать более серьезные последствия. Вместо этого лучше обратиться к офтальмологу.

Врач-офтальмолог Мария Левина до этого говорила, что конъюнктивит обычно вызывают вирусы и бактерии, поэтому заболевание является заразным и может быстро распространяться в коллективах.

Ранее россиян предупредили об опасности аномального роста волос в конъюнктиве глаза.

 
