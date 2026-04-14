Россиян предупредили о штрафах за самовольную установку шлагбаума во дворе

Россиянам за самовольную установку шлагбаума во дворе многоэтажного дома может грозить штраф, в том числе размером до 15 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, за такую инициативу по статье о самовольном занятии земельного участка (7.1 КоАП РФ) жителю могут выписать штраф в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка (не менее 5 тыс. рублей). Если нарушителем станет должностное лицо, он будет составлять от 1,5 до 2% кадастровой стоимости участка (не менее 20 тыс. рублей, для организаций — от 2 до 3% кадастровой стоимости (не менее 100 тыс. рублей.

«Проверяющие могут применить статью о нарушении требований пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП РФ), например, если шлагбаум перекроет путь спецтехнике. Для граждан штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс., а для организаций – от 300 тыс. до 400 тыс. Помимо денежных взысканий, надзорные органы могут вынести предписание убрать объект за счет виновного», — добавил Бондарь.

Он уточнил, что для корректной установки шлагбаума нужно установить, кому принадлежит земля. Если она находится в долевой собственности жителей дома, нужно будет провести общее собрание собственников.

