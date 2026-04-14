Священник ответил, когда будут отмечать Радоницу в 2026 году

Священник Сеньчуков: Радоницу отмечают во вторник второй пасхальной седмицы
Радоница является праздником поминовения тех, кого не стало, ее отмечают во вторник второй пасхальной седмицы. Об этом aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«Формально панихиды начинают служить в первое воскресенье после Пасхи, а наиболее широко они служатся как раз во вторник», — рассказал он.

По его словам, в этот день принято вспоминать об усопших.

Радоница не имеет фиксированной даты празднования — она зависит от Пасхи и приходится на девятый день после Светлого Христова Воскресения. Этот родительский день всегда отмечают во вторник, который следует за Фоминым воскресеньем (Антипасхой). В 2026 году православные отметят этот праздник 21 апреля.

Этот важный день в православии сочетает в себе радость Воскресения Христова с особым поминовением усопших. Родительский день — не повод для грусти и уныния: верующих призывают помнить, что душа живет вечно. Как правильно провести Радоницу, какие традиции и обычаи связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы регионы, где 21 апреля будет выходным днем.

 
