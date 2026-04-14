Священник ответил, когда будут отмечать Радоницу в 2026 году

Радоница является праздником поминовения тех, кого не стало, ее отмечают во вторник второй пасхальной седмицы. Об этом aif.ru рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«Формально панихиды начинают служить в первое воскресенье после Пасхи, а наиболее широко они служатся как раз во вторник», — рассказал он.

По его словам, в этот день принято вспоминать об усопших.

Радоница не имеет фиксированной даты празднования — она зависит от Пасхи и приходится на девятый день после Светлого Христова Воскресения. Этот родительский день всегда отмечают во вторник, который следует за Фоминым воскресеньем (Антипасхой). В 2026 году православные отметят этот праздник 21 апреля.

Этот важный день в православии сочетает в себе радость Воскресения Христова с особым поминовением усопших. Родительский день — не повод для грусти и уныния: верующих призывают помнить, что душа живет вечно.

