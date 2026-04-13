Москвичам рассказали, когда ждать нового похолодания

Синоптик Ильин: в конце апреля Москву и Подмосковье ждет новое похолодание
В двадцатых числах апреля в Москву и Московскую область придет кратковременное похолодание. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, всю текущую неделю в столичном регионе будет держаться теплая погода. Однако во вторник и в среду возможны дожди.

«Всю текущую неделю в Москве и Московской области температура воздуха ожидается в дневные часы в диапазоне +9...+14 градусов. В конце рабочей недели температура может подниматься до +15...+17 градусов», — рассказал Ильин.

В конце второй — начале третьей декады апреля он прогнозирует понижение ночных температур до слабых заморозков. На один-два дня опустятся столбики термометров и в дневное время, достигнув отметок +3...+8°С.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что во вторник, 14 апреля, столицу и область «зацепит» каспийский циклон, который принесет с собой ветер и дожди. Однако уже к среде-четвергу циклон отступит, осадки закончатся, а воздух прогреется до +13…+15°С.

