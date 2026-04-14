Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В МЧС сообщили о последствиях паводков на Алтае

МЧС: в Камне-на-Оби Алтайского края после паводка разворачивают дамбы
После паводка в городе Камень-на-Оби Алтайского края разворачивают дамбы протяженностью около 400 метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что ликвидация последствий паводка в Алтайском крае находится на контроле МЧС России. На большей части территории региона сошел снежный покров, на реках завершается процесс вскрытия льда. В связи с этим в Каменском районе на реке Обь высока вероятность образования заторов и подъема уровня воды с последующим подтоплением низменных участков местности. В городе Камень-на-Оби в превентивных целях разворачиваются водоналивные дамбы общей протяженностью около 400 метров.

В МЧС уточнили, что в настоящее время в Алтайском крае подтоплены 156 жилых домов и 372 приусадебных участка. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации. В населенном пункте Шипицыно Тальменского района работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по региону. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены почти 300 человек и 110 единиц техники.

13 апреля сообщалось, что число подтопленных жилых домов в результате наводнений в Дагестане превысило 9,8 тысячи.

Ранее Кадыров рассказал о последствиях ливней в Чечне.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
