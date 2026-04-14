В МЧС сообщили о последствиях паводков на Алтае

После паводка в городе Камень-на-Оби Алтайского края разворачивают дамбы протяженностью около 400 метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что ликвидация последствий паводка в Алтайском крае находится на контроле МЧС России. На большей части территории региона сошел снежный покров, на реках завершается процесс вскрытия льда. В связи с этим в Каменском районе на реке Обь высока вероятность образования заторов и подъема уровня воды с последующим подтоплением низменных участков местности. В городе Камень-на-Оби в превентивных целях разворачиваются водоналивные дамбы общей протяженностью около 400 метров.

В МЧС уточнили, что в настоящее время в Алтайском крае подтоплены 156 жилых домов и 372 приусадебных участка. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации. В населенном пункте Шипицыно Тальменского района работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по региону. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены почти 300 человек и 110 единиц техники.

13 апреля сообщалось, что число подтопленных жилых домов в результате наводнений в Дагестане превысило 9,8 тысячи.

Ранее Кадыров рассказал о последствиях ливней в Чечне.