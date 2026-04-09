Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Краснов запросил антикоррупционную проверку судьи Ивановской области

Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов инициировал передачу в Генпрокуратуру документов для разбирательства в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной, подозреваемой в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в ВС, основанием для иска стали выявленные у судьи и членов ее семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам: на Саландину и ее близких, по данным правоохранителей, записано более 20 объектов недвижимости, которые они приобрели по заниженной стоимости.

До этого Краснов поручил направить в прокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры «золотой судьи» Елены Хахалевой. Кроме того, были переданы материалы для процессуального реагирования в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

Елена Хахалева получила скандальную известность в июле 2017 года, организовав дочери свадьбу за $2 млн. На фоне сообщений об этом стало известно, что женщине выдали фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете. С 2016 по 2019 год она занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

Ранее Бастрыкин рассказал, сколько было инициировано дел против судей за коррупцию.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!