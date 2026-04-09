Краснов запросил антикоррупционную проверку судьи Ивановской области

Председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов инициировал передачу в Генпрокуратуру документов для разбирательства в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной, подозреваемой в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в ВС, основанием для иска стали выявленные у судьи и членов ее семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам: на Саландину и ее близких, по данным правоохранителей, записано более 20 объектов недвижимости, которые они приобрели по заниженной стоимости.

До этого Краснов поручил направить в прокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры «золотой судьи» Елены Хахалевой. Кроме того, были переданы материалы для процессуального реагирования в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

Елена Хахалева получила скандальную известность в июле 2017 года, организовав дочери свадьбу за $2 млн. На фоне сообщений об этом стало известно, что женщине выдали фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете. С 2016 по 2019 год она занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда.

