Жорин о намерении Чекалина обжаловать приговор: «Надеюсь, удастся добиться изменения наказания»

Адвокат Сергей Жорин выразил сочувствие Артему Чекалину после вынесения ему приговора. В разговоре с «Газетой.Ru» юрист пожелал команде блогера удачи в обжаловании и изменении наказания.

По словам Жорина, часто бывают случаи, когда приговор изменяют и уменьшают сроки существенно или несущественно. Однако адвокат считает, что в случае Чекалина нельзя предугадать, какое решение примет суд.

«Делать прогнозы в данном случае — это дело неблагодарное. Теоретически, конечно, часто бывают случаи, когда приговор изменяют. То есть вышестоящие инстанции могут действительно изменить приговор. Но я лишь как сторонний наблюдатель, могу искренне пожелать удачи и успеха Артему Чекалину, его защитникам, надеюсь, что им удастся добиться обжалования приговора и изменения наказания. В идеале, конечно, наказания, не связанного с лишением свободы, потому что я по-человечески очень сочувствую всей семье: Артему, Валерии и детям в первую очередь, они уж точно ни в чем», — поделился Жорин.

13 апреля Артема Чекалина приговорили к 7 годам колонии общего режима, а также назначили штраф в размере 194,5 млн рублей. Перед судом блогер признался, что заранее попрощался с детьми и сказал им, что может не вернуться домой. В разговоре с журналистами после заседания адвокат Чекалина признался, что они будут обжаловать решение суда.

Ранее Лерчек обратилась к суду по поводу бывшего мужа.