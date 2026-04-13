В российском регионе появятся полностью импортозамещенные троллейбусы

Большинство импортных комплектующих, используемых в троллейбусах «Горожанин», которые выпускаются в Уфе для Екатеринбурга, уже заменены на отечественные. Об этом в беседе с ЕАН сообщил генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода (УТТЗ) Денис Рассадников. По его словам, пока не решен вопрос только с заменой заднего портального моста и ячеек для аккумуляторных батарей.

Он напомнил, что до 2022 года ключевым поставщиком для российских и белорусских предприятий был немецкий концерн ZF Friedrichshafen AG. Теперь портальные мосты поставляет китайская компания GK Drive Systems. Аккумуляторные батареи для троллейбусов с автономным ходом также производятся в КНР.

«В перспективе мы заменим эти позиции. Сейчас в России уже строят две гигафабрики для производства батарей. Их постепенно вводят в эксплуатацию, поэтому рассчитываем, что уже в 2027 году будут российские батареи», — сказал Рассадников.

Портальный мост, разработанный компанией ГК «Ростар», пока устанавливается в основном на автобусы, а троллейбусный вариант — следующий в очереди, продолжил руководитель предприятия.

Хотя кузова для троллейбусов поставляет Минский автомобильный завод (МАЗ), на УТТЗ работают над созданием собственных уникальных машин. Одна из них — троллейбус-«гармошка», уже готовый к серийному выпуску, добавил он.

