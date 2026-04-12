Российский стоматолог потерял иглу в желудке девятилетней девочки

В Карелии стоматолог во время приема потерял иглу в желудке девятилетней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время приема в стоматологической клинике в городе Петрозаводске — в какой-то момент врачи поняли, что не могут найти свой инструмент, и позвонили с этой новостью матери малолетней пациентки. В результате рентген показал, что игла находится в желудке девочки.

Экстренно проведенная ребенку операция не дала результатов — инструмент провалился в кишечник и стал причинять девочке боль. Повторное обследование показало, что игла сместилась в толстую кишку, что грозило новым хирургическим вмешательством.

В результате через два дня после случившегося игла вышла из организма девочки естественным путем. Отмечается, что ей повезло. Информации о каких-либо осложнениях не поступало.

Ранее в желудке у ребенка в Москве застрял проглоченный игральный кубик.

 
