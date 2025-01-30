В Голландии рассказали, возможна ли «жизнь после смерти»

Ученые из Нидерландского института нейронаук изучили околосмертные переживания человека и пришли к выводу о том, что после клинической смерти сознание может продолжить существовать. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

В ходе анализа 70 клинических случаев пациентов, переживших остановку сердца, были выявлены феномены, которые ставят под сомнение современные научные представления о сознании и его связи с биологическими процессами.

Один из самых ярких примеров, по словам ученых, был зафиксирован в 2022 году и описан кардиохирургом Ллойдом У. Руди в Стэнфордском медицинском центре. Пациент с аневризмой сосудов головного мозга был официально признан скончавшимся после остановки сердца, однако спустя 34 минуты он неожиданно проявил признаки жизни без какого-либо медицинского вмешательства.

Исследователи отметили, что через 72 часа после реанимации этот пациент смог с точностью воспроизвести детали событий, происходих в операционной в момент его клинической смерти. Он указал точное время действий хирургов с погрешностью менее 2%, воспроизвел текст электронного письма, который медсестра набирала при выключенных мониторах, а также описал разговор анестезиологов о замене дефибриллятора, который состоялся уже после потери сознания пациента.

Доктор Мартен ван дер Линден, руководитель исследования, подчеркнул, что такие данные невозможно объяснить остаточной мозговой активностью. В ходе исследования 89% участников смогли воспроизвести информацию, полученную в состоянии отсутствия ЭЭГ-активности, и в 63% случаев их описания совпали с видеозаписями операционных.

Однако профессор биоэтики Оксфордского университета Эмили Краусс предостерегла от поспешных выводов о наличии «жизни после смерти». Она акцентировала внимание на необходимости осторожности в интерпретации полученных данных, подчеркивая, что это исследование еще требует дополнительных проверок и анализов.

В будущем ученые планируют использовать квантовые сенсоры нового поколения для исследования активности на субнейронном уровне, что может раскрыть новые горизонты в понимании сложных процессов сохранения сознания после клинической смерти.

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