В США фермер воскрес после остановки сердца и озвучил послание «с того света»

Mirror: фермер из США ожил после остановки сердца и принес весть с того света

Американский фермер Филипп Хашейдер из штата Висконсин пережил сердечный приступ после того, как поднял штангу. Шесть минут его организм не подавал признаков жизни, но мужчина воскрес и принес послание «с того света», пишет The Mirror.

По словам американца, в момент ухода на тот свет, его сознание находилось вне тела. Мужчина рассказал, что видел, как бригада скорой помощи реанимирует его. Фермер признался, что там ему было настолько хорошо и легко, что он хотел прокричать врачам: «Не утруждайтесь, все порядке».

Позже Хашейдер рассказал о загробной жизни. С его слов, он попал в «удивительное место, где нет страха, боли, а царит полное спокойствие».

«Я словно оказался в огромном открытом амфитеатре и понял, что там нет ни неба, ни звезд, ни луны, ни галактик», — процитировало мужчину британское издание.

Когда медики вернули мужчину к жизни, он понял, что эта ситуация произошла с ним не просто так. Фермер считает, что вернулся на землю с уникальным посланием и должен стать «проводником надежды». Спустя время Хашейдер написал мемуары под названием «Шесть минут в вечности».

Похожий случай произошел с 78-летним жителем Италии, который воскрес после двух сердечных приступов. Медики вызвали вертолет, чтобы оперативно доставить пострадавшего в больницу, но, заметив, что он перестал подавать признаки жизни, отменили вызов. Однако итальянец внезапно открыл глаза и заговорил. Он попросил позвонить его дочерям и успокоить их. После этого мужчину доставили в больницу. Отмечается, что случившееся является примером синдрома Лазаря — крайне редкого феномена, когда организм человека реанимирует сам себя.

