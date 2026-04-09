В Сочи подросток сорвался с седьмого этажа недостроенного здания и выжил

В Сочи подросток выжил после падения с седьмого этажа

В Сочи спасатели эвакуировали подростка, упавшего с высоты седьмого этажа. Об этом сообщает МКУ «Служба спасения города Сочи».

Инцидент произошел вечером 8 апреля на улице Учительской. Ребенок упал с седьмого этажа недостроенного здания. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшего из труднодоступного места, уложили на жесткие носилки, чтобы избежать дополнительных травм, и передали медикам.

Подростка доставили в городскую больницу. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

