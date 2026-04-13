Врач объяснил, как ЖКТ влияет на качество сна

Зачастую истинная причина бессонницы кроется не в голове, а в желудочно-кишечном тракте. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров. Хронический стресс, по его словам, наносит удар по блуждающему нерву, связывающему мозг и кишечник.

«В тревоге пищеварение блокируется: желудок спазмируется, возникает вздутие. Этот дискомфорт фоном отправляет в мозг мощные сигналы опасности. Плюс именно кишечник синтезирует базу для выработки гормона сна мелатонина. Стрессовая дисфункция ЖКТ ломает эту цепочку», — объяснил специалист.

Он посоветовал не лежать «до победного конца», пытаясь уснуть, поскольку так кровать начинает ассоциироваться с тревогой, а не с отдыхом. Если сон не идет, нужно вставать, подчеркнул Лавров.

Недавно исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве пришли к выводу, что ощущение плохого сна может сильнее влиять на психическое состояние, чем реальный недосып.

Анализ показал, что именно субъективное восприятие сна оказалось ключевым фактором. Родители, считавшие, что плохо спят, чаще сообщали о более высоком уровне тревожности и депрессии, даже если объективные данные не подтверждали выраженного недосыпа.

Ранее врач рассказал, как выбрать подходящее одеяло для сна.