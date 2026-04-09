Врач рассказал, как выбрать подходящее одеяло для сна

Врач Бузунов: для сна лучше использовать одеяла из синтетических материалов

Одеяло может оказывать влияние на качество сна, поэтому важно подобрать подходящий вариант, учитывая при этом ряд нюансов. Об этом aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

По словам специалиста, лучше всего использовать для сна одеяла из легких синтетических материалов, которые хорошо пропускают воздух и впитывают влагу.

Помимо этого, можно отдать предпочтение пуховым одеялам. Однако такая вещь требует грамотного ухода. Необходимо своевременно сдавать покрывало в химчистку и правильно его сушить. В противном случае в одеяле могут начать плодиться клещи-пухоеды, вызывающие аллергическую реакцию.

«Одеяло желательно обновлять раз в 3-4 года. Даже самые качественные одеяла все равно стареют, пропитываются биологическими жидкостями, пух-перо начинают разлагаться, а клещи-пухоеды — в них размножаться», — отметил врач.

Он также добавил, что следует с осторожностью подбирать для сна тяжелые одеяла. Вес такого покрывала должен составлять около 10 % от массы тела.

Испанский диетолог Росио Перес до этого говорила, что смесь меда и корицы может помочь улучшить сон при легкой бессоннице. По словам эксперта, употребление такой комбинации вечером способствует более глубокому ночному отдыху и помогает просыпаться с ощущением энергии. Однако она подчеркнула, что подобный эффект нельзя сравнивать с действием лекарственных снотворных средств.

