Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач рассказал, как выбрать подходящее одеяло для сна

Врач Бузунов: для сна лучше использовать одеяла из синтетических материалов
Shutterstock

Одеяло может оказывать влияние на качество сна, поэтому важно подобрать подходящий вариант, учитывая при этом ряд нюансов. Об этом aif.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

По словам специалиста, лучше всего использовать для сна одеяла из легких синтетических материалов, которые хорошо пропускают воздух и впитывают влагу.

Помимо этого, можно отдать предпочтение пуховым одеялам. Однако такая вещь требует грамотного ухода. Необходимо своевременно сдавать покрывало в химчистку и правильно его сушить. В противном случае в одеяле могут начать плодиться клещи-пухоеды, вызывающие аллергическую реакцию.

«Одеяло желательно обновлять раз в 3-4 года. Даже самые качественные одеяла все равно стареют, пропитываются биологическими жидкостями, пух-перо начинают разлагаться, а клещи-пухоеды — в них размножаться», — отметил врач.

Он также добавил, что следует с осторожностью подбирать для сна тяжелые одеяла. Вес такого покрывала должен составлять около 10 % от массы тела.

Испанский диетолог Росио Перес до этого говорила, что смесь меда и корицы может помочь улучшить сон при легкой бессоннице. По словам эксперта, употребление такой комбинации вечером способствует более глубокому ночному отдыху и помогает просыпаться с ощущением энергии. Однако она подчеркнула, что подобный эффект нельзя сравнивать с действием лекарственных снотворных средств.

Ранее врач назвал неочевидную причину проблем с засыпанием.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!