Суд отправил в колонию экс-лидера азербайджанской диаспоры на Урале

Е1: экс-главу азербайджанской диаспоры Шыхлинского посадили на 22 года
Дмитрий Антоненков/66.RU

Суд в Екатеринбурге признал бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински виновным в убийстве бизнесмена Юниса Пашаева и покушении на предпринимателя Фехруза Ширинова. Мужчина получил 22 года колонии строгого режима, пишет местный портал Е1.

Несколько его сообщников осуждены на сроки от 10 до 21 года.

В начале августа 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Шыхлинского. Некоторое время мужчина находился на территории азербайджанского посольства в Москве, куда российским силовикам запрещен доступ. После переговоров он вышел, сдался органам и был доставлен в Екатеринбург, где принял участие в следственных действиях и был помещен в СИЗО.

Под арестом также находится сын экс-главы диаспоры Мутвалы Шыхлински — в июле прошлого года он чуть не задавил оперативника. Инцидент произошел у «Баку Плаза» в Екатеринбурге, когда Мутвалы и его отец ехали на машине. Силовики вытащили экс-главу диаспоры из салона, а его сын попытался уехать от сотрудников ФСБ. Сдавая назад, он сбил открытой дверью одного из них и повредил чужую машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шыхлински попросил о сокамернике.

 
