Психолог предупредила, почему опасно стараться быть удобным для всех

Стремление быть удобным для всех является естественным для людей, однако может принимать деструктивные формы. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

По ее словам, с возрастом оно может превратиться в зависимость от чужого мнения, когда человек начинает чрезмерно ориентироваться на окружающих и утрачивает способность опираться на себя.

«Желание быть удобным для всех само по себе деструктивно. В его основе лежит страх остаться одному, который формируется еще в детстве, когда ребенок полностью зависит от родителей. Он не понимает, что мама вернется, и переживает это как угрозу. Если человек не проходит путь к автономии, этот страх сохраняется и во взрослом возрасте», — сказала Мухина.

Психолог уточнила, что такие люди подстраиваются под других, чтобы не быть отвергнутыми. Для борьбы с этим состоянием она посоветовала формировать внутреннюю опору, осознать свои сильные и слабые стороны и уметь на них ориентироваться. Это постепенно снизит зависимость от чужого мнения и даст ощущение уверенности, заключила эксперт.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого говорил, что похвала исключительно за большие достижения может развить в детях синдром отличника, который будет мешать в карьере и в личной жизни. По его словам, чаще всего родители заставляют их выполнять все как можно лучше и внушают, что либо они будут первыми, либо никакими.

Ранее психолог развеял главный миф о комнатах ярости.