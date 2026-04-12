Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Психолог развеял главный миф о комнатах ярости

Психолог Овчинников: комнаты ярости помогают снять напряжение лишь на время
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Набирающие популярность в Москве комнаты ярости, посетителям которых предлагают битами и кувалдами разбивать различные предметы, помогут лишь на время снять напряжение. Об этом заявил специалист Московской службы психологической помощи населению Александр Овчинников в беседе с ТАСС.

По словам психолога, комнаты ярости дают две ключевые возможности для снятия напряжения. Во-первых, это безопасная и экологичная возможность прожить сильные эмоции. В таком месте человек может выплеснуть весь накопленный гнев и ярость. Кроме того, это мощная физическая разгрузка — интенсивная работа кувалдой или битой провоцирует выброс эндорфинов и дофамина, отметил специалист.

«Однако важно понимать, что при всей своей пользе комнаты ярости стоит воспринимать скорее как первую помощь или яркий аттракцион. Физический выплеск дает временное облегчение, но не устраняет саму причину стресса», — пояснил Овчинников.

Психолог посоветовал после такой эмоциональной разгрузки поработать со специалистом, который поможет выявить корень проблемы и решить ее.

До этого психолог Елена Пиховкина заявила, что дыхательные практики — это один из самых доступных способов снять стресс, поскольку они воздействуют на физиологические механизмы тревоги. По словам эксперта, при остром волнении человек начинает учащенно дышать, что приводит к снижению уровня углекислого газа в крови. Повлиять на этот процесс можно при помощи «контролируемого замедленного дыхания». Оптимальной считается частота около 5–6 дыхательных циклов в минуту — например, вдох на 4 секунды и выдох на 6. Такой ритм способствует поможет успокоиться и почувствовать себя лучше, объяснила эксперт.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
