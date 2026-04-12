Психолог развеял главный миф о комнатах ярости

Набирающие популярность в Москве комнаты ярости, посетителям которых предлагают битами и кувалдами разбивать различные предметы, помогут лишь на время снять напряжение. Об этом заявил специалист Московской службы психологической помощи населению Александр Овчинников в беседе с ТАСС.

По словам психолога, комнаты ярости дают две ключевые возможности для снятия напряжения. Во-первых, это безопасная и экологичная возможность прожить сильные эмоции. В таком месте человек может выплеснуть весь накопленный гнев и ярость. Кроме того, это мощная физическая разгрузка — интенсивная работа кувалдой или битой провоцирует выброс эндорфинов и дофамина, отметил специалист.

«Однако важно понимать, что при всей своей пользе комнаты ярости стоит воспринимать скорее как первую помощь или яркий аттракцион. Физический выплеск дает временное облегчение, но не устраняет саму причину стресса», — пояснил Овчинников.

Психолог посоветовал после такой эмоциональной разгрузки поработать со специалистом, который поможет выявить корень проблемы и решить ее.

До этого психолог Елена Пиховкина заявила, что дыхательные практики — это один из самых доступных способов снять стресс, поскольку они воздействуют на физиологические механизмы тревоги. По словам эксперта, при остром волнении человек начинает учащенно дышать, что приводит к снижению уровня углекислого газа в крови. Повлиять на этот процесс можно при помощи «контролируемого замедленного дыхания». Оптимальной считается частота около 5–6 дыхательных циклов в минуту — например, вдох на 4 секунды и выдох на 6. Такой ритм способствует поможет успокоиться и почувствовать себя лучше, объяснила эксперт.

