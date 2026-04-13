Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Психолог раскрыл, что развивает в детях синдром отличника

Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Похвала исключительно за большие достижения может развить в детях синдром отличника, который будет мешать в карьере и в личной жизни. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, чаще всего родители заставляют их выполнять все как можно лучше и внушают, что либо они будут первыми, либо никакими. Это заставляет ребенка поверить в то, что любовь надо заслужить, поскольку его хвалят исключительно за идеальный результат или постоянно сравнивают с другими. Так у людей формируется установка: «Моя ценность зависит только от моих достижений», подчеркнул психолог.

«В итоге человек всю жизнь проводит в тревоге и напряжении, потому что очень боится сделать ошибку, которая обязательно станет сильным ударом по самооценке. Причем внешне люди с синдромом отличника могут казаться очень успешными: они ответственные, дисциплинированные, надежные, их ценят. Однако внутри у них все совсем нехорошо», – отметил Самбурский.

Он добавил, что такие люди работают на износ, пытаются довести любую задачу до идеала. Кроме того, в личных отношениях они будут подстраиваться под других и бояться разочаровать.

Исследование сервисов Работа.ру и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что лишь 12% россиян уверенно признали наличие у себя синдрома отличника. Более трети (36%) склонны считать, что они скорее имеют такие черты. 27% участников исследования затруднились с ответом, а 18% опрошенных отметили, что скорее не ощущают на себе тягот перфекционизма, тогда как 7% респондентов вообще не признают за собой признаки синдрома отличника.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!