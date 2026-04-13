Россиян предупредили об опасности безалкогольных версий алкогольных напитков

Безалкогольные версии алкогольных напитков не являются абсолютно безопасными для организма, хотя и не оказывают выраженного токсического воздействия на него. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По ее словам, в них содержится минимальное содержание этанола, поэтому они считаются более безопасной альтернативой алкоголю. Однако их употребление все равно требует учета состояния здоровья. Так, они противопоказаны пациентам с нарушениями обмена веществ, в частности при повышенном уровне мочевой кислоты.

«Например, при подагре, мочекаменной болезни и повышенном уровне мочевой кислоты нежелательны и пиво, и красные вина, вне зависимости от того, содержат они алкоголь или нет. Здесь ограничения связаны не с этанолом, а с обменными процессами в организме. Поэтому в таких ситуациях от этих напитков лучше отказаться», — подчеркнула Белоусова.

Врач добавила, что это особенно актуально для мужчин среднего возраста и женщин в климактерическом периоде.

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков до этого говорил, что безалкогольное пиво можно употреблять не чаще двух раз в неделю. Специалист предупредил, что безалкогольное пиво является калорийным продуктом. По словам диетолога, чрезмерное употребление этого напитка также может спровоцировать гастрит, изжогу, а иногда и головную боль. Без вреда для здоровья безалкогольное пиво можно пить один-два раза в неделю.

