Диетолог назвал безопасную дозу безалкогольного пива

Безалкогольное пиво можно употреблять не чаще двух раз в неделю. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Специалист предупредил, что безалкогольное пиво является калорийным продуктом.

«Это может сказаться неблагоприятно на массе тела человека. Кроме того, в составе безалкогольного пива есть дрожжи, которые у людей со сниженным иммунитетом могут вызвать кандидоз кишечника или спровоцировать его обострение», — объяснил он.

По словам диетолога, чрезмерное употребление этого напитка также может спровоцировать гастрит, изжогу, а иногда и головную боль. Без вреда для здоровья безалкогольное пиво можно пить один-два раза в неделю.

Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров до этого предупреждал, что пиво наносит организму не меньше вреда, чем крепкие алкогольные напитки. При подсчете количества этилового спирта выясняется, что за один присест человек может выпить ту же бутылку водки, только в разбавленном виде. Более того, пиво часто сопровождают калорийные закуски.

