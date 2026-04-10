Россиянам объяснили, можно ли водить машину после безалкогольного пива

После умеренного употребления безалкогольного пива не запрещается садиться за руль автомобиля. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

«Перед тем как сесть за руль, пить безалкогольное пиво можно. Но тут многое зависит от количества. Если человек выпьет литров пять, то может каким-то образом это скажется на состоянии, если это 1-2 бутылки, то можно», — объяснил специалист.

При этом диетолог предупредил, что чрезмерное употребление этого напитка может обернуться обострением различных заболеваний и негативно отразиться на попытке отказаться от алкоголя, поскольку такое пиво способно спровоцировать желание пить спиртное.

По словам врача, также нередко безалкогольное пиво оказывается значительно вреднее обычных газированных напитков из-за высокого содержания сахара.

До этого Поляков говорил, что безалкогольное пиво можно пить не чаще двух раз в неделю. Эксперт объяснил, что чрезмерное употребление этого напитка также может спровоцировать гастрит, изжогу, а иногда и головную боль.

Ранее врач назвал главную опасность пивного алкоголизма.