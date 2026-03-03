Размер шрифта
Следователи прокомментировали новость о том, что Усольцевых нашли

NGS24: в СК опровергли информацию о том, что Усольцевых нашли
Информация о том, что семью Усольцевых, пропавшую в прошлом году, нашли, не соответствует действительности. Об этом в комментарии для NGS24 рассказали следователи.

Комментарий последовал за недавно появившейся информацией в социальных сетях. В чате, где обсуждалась судьба Усольцевых и все детали о поисках, одна из участниц утверждала, что их нашли. Мужчина, женщина и ребенок якобы находились в вертикальном отверстии в горе.

Следователи подчеркнули, что это неправда.

«Более того, новых поисков после последнего выезда и не было», – сообщается в публикации.

Семья Усольцевых пропала в сентябре прошлого года, когда мать, отец и ребенок отправились в поход. Несмотря на самые масштабные поиски в регионе, найти их так и не удалось. Предполагается, что по пути произошел несчастный случай.

Активная фаза поисков была завершена 12 октября, после этого спасатели работали точечно.

Ранее на Валааме в лесу обнаружили пропавшую паломницу.

 
