Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Россияне рассказали о своих планах на пенсию

Rambler&Co: россиянам необходимо на пенсии минимум 75 тыс. рублей в месяц
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Более половины жителей России планируют после завершения карьеры жить на пенсию от государства. При этом большинству россиян необходимо для комфортной жизни свыше 75 тыс.рублей в месяц. Это следует из данных опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Отмечается, что четверть респондентов рассчитывают на доход из разных источников. При этом разобраться в правилах базовых выплат смогли немногие.

Основным источником дохода после завершения карьеры для 57% опрошенных россиян выступают пенсионные выплаты от государства. Каждый десятый планирует жить на сбережения на вкладах, накопительных счетах и в программе долгосрочных сбережений.

Еще 6% рассчитывают на доход от инвестиций и сдачи недвижимости в аренду, 3% — на пенсию от работодателя. 24% респондентов будут использовать все перечисленные инструменты.

Лишь 40% опрошенных россиян знают, что размер страховой пенсии в России зависит от стажа, заработанных баллов и суммы фиксированной выплаты, которую каждый год устанавливает правительство. Другие респонденты не знают или ошибочно представляют правила таких выплат.

Условия, на которых можно получить средства накопительной пенсии, правильно назвали 35% участников опроса. Уточняется, что только четверть знают, что влияет на размер и срок выплаты пенсии.

Аналитики выяснили, что 24% респондентов согласны получать от 50 до 75 тыс. рублей в месяц после завершения карьеры, 5% — 25-50 тыс. рублей в месяц.

Исследование проводилось в апреле 2026 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие 16 тыс. интернет-пользователей.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!