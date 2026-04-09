Россияне рассказали о своих планах на пенсию

Более половины жителей России планируют после завершения карьеры жить на пенсию от государства. При этом большинству россиян необходимо для комфортной жизни свыше 75 тыс.рублей в месяц. Это следует из данных опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Отмечается, что четверть респондентов рассчитывают на доход из разных источников. При этом разобраться в правилах базовых выплат смогли немногие.

Основным источником дохода после завершения карьеры для 57% опрошенных россиян выступают пенсионные выплаты от государства. Каждый десятый планирует жить на сбережения на вкладах, накопительных счетах и в программе долгосрочных сбережений.

Еще 6% рассчитывают на доход от инвестиций и сдачи недвижимости в аренду, 3% — на пенсию от работодателя. 24% респондентов будут использовать все перечисленные инструменты.

Лишь 40% опрошенных россиян знают, что размер страховой пенсии в России зависит от стажа, заработанных баллов и суммы фиксированной выплаты, которую каждый год устанавливает правительство. Другие респонденты не знают или ошибочно представляют правила таких выплат.

Условия, на которых можно получить средства накопительной пенсии, правильно назвали 35% участников опроса. Уточняется, что только четверть знают, что влияет на размер и срок выплаты пенсии.

Аналитики выяснили, что 24% респондентов согласны получать от 50 до 75 тыс. рублей в месяц после завершения карьеры, 5% — 25-50 тыс. рублей в месяц.

Исследование проводилось в апреле 2026 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие 16 тыс. интернет-пользователей.