Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге подростки получили по четыре года колонии за поджог покрышек

В Петербурге подростков, которые устроили поджог за $2000, отправили в колонию

В воспитательную колонию отправили подростков, которые подожгли покрышки в подъезде за денежное вознаграждение, сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

8 февраля 2024 года ученики 7-го и 9-го классов устроили пожар в многоэтажке на улице Фрунзе и спешно покинули место происшествия. Огонь охватил лестничную клетку и дверь квартиры на шестом этаже жилого дома. В результате трех жильцов в состоянии средней степени тяжести пришлось госпитализировать. От отравления угарным газом пострадали 61-летний мужчина, его 55-летняя супруга и их 74-летняя соседка.

Поджигателей нашли и задержали, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Было установлено, что один из фигурантов получил в Telegram сообщение от незнакомца, который пообещал заплатить $2 тыс. за расправу над жильцами одной из квартир дома на улице Фрунзе. Он предложил исполнителю поджечь покрышки, чтобы жертвы не смогли покинуть квартиру, молодой человек согласился совершить преступление и нашел напарника, вдвоем они выполнили свою часть договора и получили обещанное вознаграждение. Суд отправил сообщников в воспитательную колонию на четыре года.

Ранее пожилая петербурженка подожгла машину у военкомата и получила 10 лет лишения свободы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами