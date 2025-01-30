В Петербурге подростки получили по четыре года колонии за поджог покрышек

В воспитательную колонию отправили подростков, которые подожгли покрышки в подъезде за денежное вознаграждение, сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.



8 февраля 2024 года ученики 7-го и 9-го классов устроили пожар в многоэтажке на улице Фрунзе и спешно покинули место происшествия. Огонь охватил лестничную клетку и дверь квартиры на шестом этаже жилого дома. В результате трех жильцов в состоянии средней степени тяжести пришлось госпитализировать. От отравления угарным газом пострадали 61-летний мужчина, его 55-летняя супруга и их 74-летняя соседка.

Поджигателей нашли и задержали, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Было установлено, что один из фигурантов получил в Telegram сообщение от незнакомца, который пообещал заплатить $2 тыс. за расправу над жильцами одной из квартир дома на улице Фрунзе. Он предложил исполнителю поджечь покрышки, чтобы жертвы не смогли покинуть квартиру, молодой человек согласился совершить преступление и нашел напарника, вдвоем они выполнили свою часть договора и получили обещанное вознаграждение. Суд отправил сообщников в воспитательную колонию на четыре года.

Ранее пожилая петербурженка подожгла машину у военкомата и получила 10 лет лишения свободы.