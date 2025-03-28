«Токсичные и опасные»: россиянам объяснили, как избавиться от старых покрышек

Старые автомобильные шины нельзя просто так выбрасывать на свалку или закапывать в землю – их следует правильно утилизировать. При их изготовлении применяются токсичные градиенты для связывания резины, поэтому они крайне вредны для окружающей среды, рассказал 360.ru сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.

Выделение вредных токсичных веществ из покрышек продолжается на протяжении порядка десяти лет.

«К сожалению, у нас так принято, что обычно машины стоят около детских площадок. Но при этом всех больше возмущает вкопанная на территории шина, а не то, что вокруг стоят до 40 машин и у каждой по четыре колеса, а это 160 новых покрышек», — отметил Фролов.

Нужно помнить о том, что шины выделяют ядовитые вещества, подчеркнул гендиректор гоночной команды и профессиональный пилот Capital Racing Team Михаил Алешин. Помимо градиентов, они выбрасывают в воздух микропластик и мелкодисперсную резиновую пыль – летучие вещества, которые появляются от трения резины об асфальт. А после выброса резина начинает разлагаться, выделяя полициклические ароматические углеводороды – это канцерогены. Поэтому сжигать покрышки нельзя – это сильно загрязняет воздух.

Старую резину можно отвезти в шиномонтажи, на перерабатывающие заводы и в специальные пункты приема отработанных покрышек, отметил Алешин. Так, в Москве и других крупных российских городах работают пункты приема отслуживших покрышек. Часто водители оставляют старые колеса в магазине при покупке новых. Что касается перепродажи, то это подходит только для тех покрышек, которые еще можно использовать.

За неправильную утилизацию грозит административная ответственность. Так, за сжигание или закапывание покрышек предусмотрен штраф от 2 тыс. рублей для физлиц и до 250 тыс. рублей для юрлиц. Если будет установлено, что сожженная покрышка нанесла вред экологии, то может последовать уголовная ответственность, которая подразумевает до года исправительных работ.

До этого директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова предупредила, что подержанные шины могут иметь скрытые дефекты. По ее словам, эффективность шин на снегу и льду снижается, если глубина протектора меньше 4 мм, также покрышки с меньшей глубиной хуже отводят воду и снежную кашу, что увеличивает риск аквапланирования. Она призвала россиян проверять покрышки на наличие трещин, порезов и повреждений.

Ранее в Петербурге подростки получили по четыре года колонии за поджог покрышек.