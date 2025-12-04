Погром из-за бесплатных чипсов устроили на массовой свадьбе в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш благотворительная свадьба для сотен малоимущих пар закончилась масштабной потасовкой среди гостей. Об этом сообщает портал Mothership.

Инцидент произошел 25 ноября на спортивной арене, где власти организовали одновременное бракосочетание для 383 пар. После завершения официальной части для многочисленных гостей выставили угощения, включая пачки чипсов.

Люди начали драться за еду, хватая целые коробки и запихивая пачки под одежду. Несколько человек получили серьезные травмы. Известно, что на одного ребенка в давке опрокинули горячий чай. Местные власти пока не прокомментировали произошедшее.

До этого в Китае мужчина женился через четыре часа после свидания вслепую и остался без денег. Знакомство было организовано сразу девятью свахами, которые порекомендовали мужчине одну и ту же женщину, работавшую в салоне красоты. Невеста настояла на регистрации брака в день знакомства. Спустя два дня после свадьбы она начала регулярно просить у мужа деньги под различными предлогами. Менее чем за месяц после регистрации брака были полностью потрачены все сбережения мужчины — $34 тысячи.

Ранее в Индии женщина топила детей, которые были красивее ее собственных.