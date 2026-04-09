Женщина-пастор случайно утопила мужчину во время крещения

Британский пастор предстанет перед судом за гибель человека во время крещения

В Великобритании женщина-пастор случайно утопила мужчину во время церемонии крещения, передает AP News.

В среду, 8 апреля, британской пасторше Шерил Бартли предъявили обвинение в убийстве 61‑летнего Роберта Смита, утонувшего во время церемонии крещения в Бирмингеме.

Как пишет The Guardian, трагедия произошла 8 октября 2023 года на заднем дворе частного дома, где религиозная община Life Changing Ministries проводила обряд в надувном детском бассейне. Церемония транслировалась в прямом эфире на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), ее посмотрело около десятка человек.

По версии следствия, смерть мужчины стала результатом халатных действий священнослужительницы, нарушившей требования безопасности при проведении ритуала. 48‑летней Бартли предъявлено обвинение по статье о непредумышленном убийстве по неосторожности. Слушание по делу назначено на 14 мая в магистратском суде Бирмингема

