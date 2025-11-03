Стало известно о случаях лихорадки Денге среди россиян на Мальдивах

Зафиксированы случаи лихорадки Денге у россиян, отдыхающих на Мальдивах. Об этом сообщает Life, ссылаясь на SHOT.

Местные рассказали каналу, что чаще денге подхватывают на островах Укулас и Тинаду из-за обилия комаров, которые переносят лихорадку.

«Николай (имя изменено) отдыхал с семьей на Мальдивах в середине октября. Накануне вылета домой у него возникли сильная головная боль, повышенная температура, ломка мышц, слабость и тошнота. На пятый день по телу пошла сильная сыпь без зуда», — говорится в посте.

Уже в России у мужчины, как пишет SHOT, диагностировали заболевание.

Другая отдыхающая рассказала, что у нее лихорадку нашли, когда она уже вернулась в Москву с отдыха. У нее сильно повысилась температура, возникли рвота, озноб и головная боль. Девушку госпитализировали. Уточняется, что у нее начались осложнения на селезенку и поджелудочную. По данным СМИ, туристка лежала в реанимации и сейчас ее лечение еще не закончено.

Отмечается, что из-за якобы участившихся случаев Денге россияне пытаются защититься от заболевания, каким именно образом — не уточняется.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения лихорадки денге в России.