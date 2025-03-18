США прекратили финансировать группу по вывозу детей с Украины

Соединенные Штаты Америки (США) остановили финансирование группы, которая, среди прочего, занималась сбором данных о якобы «вывозе детей с Украины». Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно материалу издания, в феврале исследователям и экспертам, участвующим в проекте под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, сообщили, что госдепартамент расторг их контракт.

Американские чиновники заявили, что расформирование группы сделает невозможной передачу данных прокурорам Международного уголовного суда (МУС). По данным WP, база данных, включающая спутниковые снимки и биометрическую информацию, может быть уничтожена в рамках выполнения требований администрации о прекращении работы группы.

12 марта сообщалось, что руководство Агентства США по международному развитию (USAID) приказало сотрудникам уничтожить документацию, в первую очередь — служебные документы. Исполняющая обязанности исполнительного директора USAID Эрика Карр распорядилась непрерывно измельчать и сжигать бумажные документы в архиве в штаб-квартире агентства в Вашингтоне.

11 марта стало известно, что Соединенные Штаты перестали финансировать некоторые проекты Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в том числе касающиеся Украины, что привело к закрытию ряда программ.

Ранее Билл Гейтс призвал США продолжить финансирование медицинских программ.