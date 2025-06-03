Стало известно о перемещении украинскими властями детей из зоны СВО в Европу

Украинские власти намеренно вывозят в Европу и на Западную Украину детей с перешедших под контроль российских войск территорий. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По его словам, на территории Курской области, на территории тех городов и районов, особенно Донецкой народной республики, есть случаи, когда детей забрали из семьи, а родители остались. В дальнейшем эти населенные пункты перешли под контроль Вооруженных сил России, родители увезенных детей получили российское гражданство, а дети в это время уже были в Европе или на Западе Украины. Что с этими детьми — ни родители, ни российские службы по делам детей, ни Красный Крест установить не могут, заявил Водолацкий.

Парламентарий противопоставил эти действия политике России, где, по его словам, бойцы спасают детей из зон боевых действий, особенно из детских домов и интернатов, подвергающихся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Водолацкий подчеркнул, что между по итогам переговоров в Стамбуле между Москвой и Киевом должен начаться также обмен детьми.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава минобороны республики Рустем Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Владимир Мединский заявил, что Украина устроила из темы похищения детей шоу для Европы.