ФСБ обнародовала архивные документы о концлагере Треблинка в Польше

ФСБ России опубликовала на своем сайте архивные документы о массовых убийствах мирных граждан в концентрационном лагере Треблинка в Польше в годы Второй мировой войны.

В августе 1944 года части 65-й армии 1-го Белорусского фронта освободили лагерь, где с конца 1941 по июль 1944 года «ежедневно уничтожались путем расстрелов и удушения газами до 2,5 тыс. человек». Треблинку охраняли эсэсовцы и бывшие советские военнопленные, прошедшие обучение в Травниках. Учреждение состояло из двух частей: «рабочий лагерь» и «лагерь смерти».

Допросы арестованных охранников подтвердили, что лагерь был построен для массового уничтожения евреев и поляков. Ежедневно туда прибывали эшелоны с людьми из разных стран Европы, включая Германию, Польшу и Чехословакию. Заключенных обманывали, обещая отправку в Палестину.

В документах отмечается, что в концлагере заключенные подвергались жестокому обращению. Их изнуряли голодом и регулярно расстреливали. По оценкам экспертов, в двух филиалах лагеря было уничтожено до 7 млн евреев, поляков и цыган.

До этого ФСБ рассекретила документы, в которых говорится о деятельности немецкого полка «Бранденбург-800», который с начала 1943 года проводил на территории СССР карательные операции по борьбе с партизанами и гражданским населением. Согласно этим материалам, главными задачами «бранденбуржцев» были захват стратегических объектов, проведение диверсий, разведка, а также захват пленных.

«Бранденбург-800» применял на советской территории тактику «выжженной земли» и зверски уничтожал мирных жителей. Так, в период с 18 октября по 29 ноября 1943 года в районе Бобруйск — Быхов — Рогачев по приказу немецкого командования сжигались все населенные пункты, гражданские лица, встречающиеся в лесах, расстреливались. В районе деревни Чечевичи было ликвидировано около восьми деревень, а также свыше 200 человек.

Ранее ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах нацистами в Донбассе в годы ВОВ.