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ФСБ обнародовала новые архивы о преступлениях немецких военных в годы ВОВ

ФСБ рассекретила документы о карателях из немецкого полка «Бранденбург-800»

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РИА Новости

Федеральная служба безопасности России рассекретила документы, в которых говорится о карательной деятельности немецкого полка «Бранденбург-800», который с начала 1943 года проводил на территории СССР карательные операции по борьбе с партизанами и гражданским населением. Файлы опубликованы на сайте ведомства.

Согласно этим документам, главными задачами «бранденбуржцев» были захват стратегических объектов, проведение диверсий, разведка, а также захват пленных.

Стало известно, что на советско-германском фронте немецкие военные переодевались в форму Красной армии, брали в руки советское оружие и подделывали документы для своих операций под видом советских подразделений.

В документах говорится, что «Бранденбург-800» применял на советской территории тактику «выжженной земли» и зверски уничтожал мирных жителей. Так, в период с 18 октября по 29 ноября 1943 года в районе Бобруйск – Быхов – Рогачев по приказу немецкого командования сжигались все населенные пункты, гражданские лица, встречающиеся в лесах, расстреливались. В районе деревни Чечевичи было ликвидировано около восьми деревень, а также свыше 200 человек.

Ранее ФСБ рассекретила данные о расправе над членами «Молодой гвардии» в 1943 году.

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