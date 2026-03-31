Мошенников обязали вернуть Долиной 62 млн рублей

Певица Лариса Долина выиграла суд против мошенников по делу о квартире в Хамовниках. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, суд обязал фигурантов дела Анжелу Цырульникову, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основу выплатить Долиной 62 млн рублей.
По данным SHOT, один из обвиняемых заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы отправиться в зону СВО.

Летом 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в Хамовниках и отдать деньги им. В декабре 2025 года суд оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках — Полиной Лурье.

Суд установил, что Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа с другими неустановленными соучастниками похитили деньги певицы и лишили ее права на квартиру в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей. Общий ущерб следствие оценило в 317 миллионов рублей.

В конце ноября 2025 года четыре фигуранта дела были приговорены на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.

Ранее друзья Долиной пообещали купить ей жилье.

 
