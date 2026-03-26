Россиянина девять лет не могут найти после встречи с чеченскими силовиками

31 марта в Гудермесском городском суде начнут слушать дело таксиста Саида Омарова, обвиняемого в убийстве жителя Дагестана Алексея Кардашова. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель потерпевшей стороны.

«14 сентября 2017 года Алексей отвез свою маму к стоматологу, должен был вернуться через час, но так и не приехал и на звонки не отвечал. Она написала заявление в полицию. Дагестанские следователи выяснили, что в тот день его задержали четверо чеченских силовиков. Свидетель Саид Омаров рассказал, что полицейские доставили Кардашова в отдел наркоконтроля Гудермеса в Чечне, откуда тот так и не вернулся», — рассказал собеседник издания.

По данному факту в управлении СКР по Дагестану возбудили дело о похищении человека. В 2018 году материалы передали для расследования в Чечню. Сразу после этого Омаров изменил показания, написал явку с повинной и взял на себя убийство Кардашова.

Его причастность к преступлению не подтвердили ни данные биллинга, ни записи с камер наблюдения. Кроме того, не было обнаружено ни тело Алексея Кардашова, ни орудие убийства. Тем не менее дело дошло до суда.

