В российских вузах увеличилось количество иностранных студентов

«Ведомости»: в России значительно выросло количество студентов из Китая и Индии
Shutterstock/FOTODOM

За последние годы значительно увеличилось количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно докладу Российского совета по международным делам (РСМД) «Образовательная миграция в Россию: современное состояние и перспективы развития» наибольшим спросом российское высшее образование пользуется у граждан Казахстана, Туркмении, Китая, Узбекистана, Индии, Египта и Ирана. С 2019 по 2024 год число иностранных студентов из Китая, Индии, Египта и Ирана увеличилось более чем в два раза, а из государств СНГ — на 15–20%.

По данным министерства просвещения РФ, в 2024 году в стране обучались 376 тысяч иностранных студентов из 170 государств, что на 40 тысяч больше, чем в 2023 году. Из них 220 тысяч — граждане стран СНГ. Доля иностранных студентов в России составляет 8,5% от общего числа учащихся.

В 2023 году во всех странах мира обучались примерно 6,4 млн иностранных студентов. Россия по числу иностранных учащихся сопоставима с США, Великобританией, Австралией, Германией, Канадой и Францией.

26 июня стало известно, что в ВШЭ обещали помогать студентам, которых случайно внесли в реестр незаконных мигрантов.

Ранее в Госдуме предложили сократить места в вузах для иностранцев в пользу россиян.

