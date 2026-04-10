Шеф-повар рассказал, чем покрасить пасхальные яйца, помимо луковой шелухи

Помимо традиционной луковой шелухи, существует немало натуральных способов придать пасхальным яйцам красивый цвет. О них в беседе с Tsargrad.tv рассказал шеф-повар Евгений Мещеряков.

Среди самых доступных и популярных вариантов эксперт назвал каркаде, который дает красноватый оттенок; куркуму, позволяющую получить теплые желтые тона; свеклу, с помощью которой можно добиться как нежных розовых, так и глубоких бордовых оттенков, а также соевый соус — погрузив в него яйца, можно получить темный благородный цвет.

Он также обратил внимание на готовые пищевые красители. По его словам, важно внимательно читать их состав: предпочтение стоит отдавать натуральным пищевым добавкам, которые зачастую представляют собой смеси специй и природных пигментов. При этом Мещеряков предостерегает от использования наклеек и клея.

«Я не рекомендую ничего на яйца клеить, потому что это все‑таки химия. Вот клей неуместен», — сказал шеф-повар.

Гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен до этого предупреждала, что искусственные красители могут быть опасными для здоровья — если на скорлупе есть повреждения, краска может проникнуть внутрь.

Она отметила, что художественные лаки, маркеры и аэрозольные краски содержат растворители, которые способны просочиться даже сквозь незаметные микротрещины.

Ранее врач предупредила об опасности «классической глазури» на куличах.