Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Шеф-повар рассказал, чем покрасить пасхальные яйца, помимо луковой шелухи

IMAGO/Global Look Press

Помимо традиционной луковой шелухи, существует немало натуральных способов придать пасхальным яйцам красивый цвет. О них в беседе с Tsargrad.tv рассказал шеф-повар Евгений Мещеряков.

Среди самых доступных и популярных вариантов эксперт назвал каркаде, который дает красноватый оттенок; куркуму, позволяющую получить теплые желтые тона; свеклу, с помощью которой можно добиться как нежных розовых, так и глубоких бордовых оттенков, а также соевый соус — погрузив в него яйца, можно получить темный благородный цвет.

Он также обратил внимание на готовые пищевые красители. По его словам, важно внимательно читать их состав: предпочтение стоит отдавать натуральным пищевым добавкам, которые зачастую представляют собой смеси специй и природных пигментов. При этом Мещеряков предостерегает от использования наклеек и клея.

«Я не рекомендую ничего на яйца клеить, потому что это все‑таки химия. Вот клей неуместен», — сказал шеф-повар.

Гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен до этого предупреждала, что искусственные красители могут быть опасными для здоровья — если на скорлупе есть повреждения, краска может проникнуть внутрь.

Она отметила, что художественные лаки, маркеры и аэрозольные краски содержат растворители, которые способны просочиться даже сквозь незаметные микротрещины.

Ранее врач предупредила об опасности «классической глазури» на куличах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!