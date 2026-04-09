Россиянам рассказали, чем нельзя окрашивать пасхальные яйца

Врач Сластен: пасхальные яйца можно красить только пищевыми красителями
Лучший вариант для окраски пасхальных яиц — это естественные красители, такие как луковая шелуха, куркума или свекла. Об этом сообщила гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«А вот с искусственными красителями нужно быть внимательными. Если на скорлупе есть повреждения, краска может проникнуть внутрь. Кроме того, художественные лаки, маркеры и аэрозольные краски содержат растворители, которые проникнут даже сквозь незаметные микротрещины», — предупредила специалист.

Неподходящую краску выдает запах химической основы или растворителя, отметила она.

Что касается парафина для росписи яиц, по ее словам, он не должен содержать ароматизаторов или добавок, которые становятся токсичными при нагревании.

Пасха — главный христианский праздник, который символизирует победу над смертью и надежду на вечную жизнь. В этот день верующие вспоминают и воспевают чудесное Воскресение Христово. Как отмечают Пасху православные христиане, какие традиции связаны с этим праздником и какое значение они имеют для верующих — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач предупредила об опасности «классической глазури» на куличах.

 
