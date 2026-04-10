Родителям объяснили, стоит ли ребенку запрещать бросать кружки и секции

Родителям не стоит запрещать ребенку менять кружки и секции, поскольку он находится в поиске себя. Об этом в беседе с РИАМО сообщила кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова.

«К концу начальной школы у ребенка уже начинает формироваться понимание своих интересов и склонностей. Именно в этот период проявляются способности и «загораются глаза» — сигнал, что направление выбрано правильно», — отметила специалист.

Она добавила, что количество кружков не является ключевым фактором. Один ребенок справляется лишь с одним занятием, а другой может и с несколькими, причем ежедневно. Перегруженность, по ее словам, возникает не из-за плотного графика, а из-за отсутствия режима и восстановления.

Детский психолог Наталья Наумова до этого говорила, что кружки и секции помогают ребенку ощутить свою значимость, стать более стрессоустойчивым и сильным для преодоления сложных периодов в жизни. При этом дополнительные занятия должны подбираться по талантам и возможностям малышей, подчеркнула эксперт.

Ранее родителям объяснили, как воспитывать ребенка без критики.