Психолог объяснила, как воспитывать ребенка без критики

Психолог Царева: воспитывать ребенка поможет надежная привязанность
Чрезмерная критика может препятствовать воспитанию ребенка. Об этом kp.ru рассказала психолог и международный тренер Наталия Царева.

По словам специалиста, при воспитании критика необходимо в другом формате. Важно помогать ребенку ориентироваться в мире, а также показывать ему верное направление и подавать пример.

«Делать это важно в зоне ближайшего развития ребенка — то есть на той грани, когда он уже в состоянии осознать и понять требования, но еще не может сделать полностью самостоятельно. Тогда и восприниматься все будет иначе», — объяснила психолог.

Она подчеркнула, что для того чтобы все получилось, в отношениях родителя и ребенка должна быть надежная привязанность. В противном случае попытки указывать ребенку не приведут к желаемому результату.

До этого в пресс-службе девелопера Level Group и «Синергия Франчайзинг» рассказали, что каждый пятый родитель в России отдает детей на воспитание бабушкам и дедушкам, чтобы продолжать работать. Согласно проведенному опросу, у 21% респондентов нет возможности заниматься образованием ребенка и возить его к репетиторам и на различные секции из-за строгого рабочего графика

Ранее психолог назвала признаки того, что ребенок прогуливает школу.

 
