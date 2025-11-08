«Повышается самооценка»: психолог рассказала, зачем отдавать детей в секции

Дополнительные кружки и секции помогают ребенку ощутить свою значимость, стать более стрессоустойчивым и сильным для преодоления сложных периодов в жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский психолог Наталья Наумова, подчеркнув, что дополнительные занятия должны подбираться по таланту и возможностям малышей.

«Кружок — это место, где ребенок сможет почувствовать себя успешным. Основная суть кружка — именно чтобы ребенок смог почувствовать себя ценным, нужным, успешным, найти единомышленников, людей, которые тоже разделяют это увлечение, которым тоже это нравится, и вот в этом сообществе укрепить свою самооценку, получить опыт положительного взаимодействия с другими людьми, чувствовать себя успешным, счастливым, спокойным, уверенным. Если все правильно сформировано, то эффект должен быть такой, что в кружке ребенок получает такие впечатления, опыт, что в дальнейшем, когда у него будет сложный период, это будет помогать ему быть более стрессоустойчивым, он будет легче справляться, то есть он будет там крепнуть, будет повышаться самооценка и, соответственно, ребенок тогда сможет опираться на себя. Вспоминая о таком теплом месте, где его любят, ждут, понимают, где он успешен, где у него все получается, где его тренер или педагог поддерживают — это место становится ресурсным и помогает ребенку превозмогать многие невзгоды, ставить перед собой цели, добиваться их. Важно, когда подбирается кружок, чтоб это было именно по таланту ребенка, по возможностям, то, что действительно интересно и получается. То есть тут важно не встречаться с бесконечным разочарованием, а именно встречаться с успехом», — сказала она.

По словам психолога, в случае трудностей у ребенка в кружке важно разобраться, сможет он их преодолеть или нет, чтобы принять решение о прекращении или продолжении занятий.

«Когда ребенок пробует кружок какой-нибудь, и вдруг что-то идет не по плану, ребенок столкнулся с первой трудностью, то не всегда понятно, правда ребенка пора забирать из кружка или это только временные трудности. Здесь важно разбираться, что происходит, как у ребенка отношения с другими детьми формируются, какие отношения с педагогом, что ему интересно в этой сфере и что не интересно, что получается, что не получается. И тогда, исходя из ответов на эти вопросы, можно будет понять, стоит ли оставаться в этом месте, сможет ли ребенок, превозмогая себя какое-то время, в итоге попасть в состояние успеха, нужности, ценности, или это вообще недоступно. И если это недоступно, то важно поискать что-то другое. Если доступно, но просто временная трудность, то, превозмогая трудности, человек становится еще более сильным. Тут надо давать максимальную поддержку, быть вместе с ребенком, поддерживать его эмоционально. И тогда ребенок увидит, как можно справляться с трудностями и добиваться результатов, и это сыграет хороший эффект. Но когда ребенок сталкивается с тем, что его в этой среде не принимают, здесь нет никакого ресурса, чтобы укрепляться, например, есть трудности в школе и трудности в кружке, то это повод обратиться за помощью к детскому психологу, чтобы понять, что происходит с ребенком, почему такой процесс запускается, разобраться и после этого принять решение, оставаться в этом кружке или нет», — добавила она.

Наумова уточнила, что родители, отдающие детей в кружки против их воли, должны разобраться прежде всего в себе, чтобы не реализоваться через ребенка.

«Кружок — это добровольное дело. И если ребенок категорически против после всех разборов, важно понять, почему родителю так важно именно в этот кружок ребенка отправить. Возможно, родители через ребенка пытаются самореализовываться. Осуществлять мечты своих родителей — не наполняет ни родителей, ни ребенка, потому что родители будут сталкиваться с разочарованием, потому что ребенок, скорее всего, не сможет в этой отрасли достичь успеха и не сможет заполнить то, что родители в детстве где-то что-то не добрали. Здесь именно родителям тоже важно идти в терапию, работать с психологом и разбираться, что у них происходит внутри, какой там внутренний конфликт, где-то какой-то неудовлетворенный внутренний ребенок плачет и требует. В общем, тут неосознанная потребность, с которой необходимо работать родителю и ни в коем случае не навязывать подобное своему ребенку, потому что это не будет давать полезного эффекта», — пояснила эксперт.

Ранее психолог рассказала, что делать, если ребенок не хочет ходить в сад.