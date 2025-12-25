На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержан еще один участник нападения на военных в Дагестане в 1999 году

СК: жителя Ставрополья задержали по делу о нападении банды Басаева в Дагестане
В Ставропольском крае задержали еще одного участника нападения на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году, действовавшего в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она уточнила, что по подозрению в совершении преступления задержан Алиби Яипкаев. По данным следствия, он вступил в банду Басаева и Хаттаба и принял участие в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района в Дагестане. Мужчине предъявлено обвинение по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащих. Яипкаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

3 декабря девять лет в исправительной колонии строгого режима получил другой член банды Шамиля Басаева и Хаттаба Альберт Елакаев. Установлено, что не позднее июля 1999 года он вступил в банду численностью не менее 1000 человек, а в августе того же года с другими членами преступной группировки принял участие в вооруженном мятеже в Дагестане. С целью свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ бандиты совершили посягательство на жизнь военнослужащих, которые обеспечивали общественную безопасность. В результате массированного прицельного обстрела не выжили 33 военных, еще 34 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении покушения на семью российского военнослужащего в Крыму.

