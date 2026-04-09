Психолог: карьера без базового образования по-прежнему иллюзорна

Как бы ни тиражировались истории гениев, так и не получивших диплома, образование и его престиж не теряют значимости в глазах современных работодателей. Об этом в интервью RuNews24.ru заявила психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова.

«Вдохновляясь примерами Стива Джобса и Билла Гейтса, молодые люди верят, что смогут вытянуть свой счастливый билет и в отсутствии базового образования, что в реальности, конечно же, не так», — подчеркнула эксперт.

В большинстве случаев карьерные перспективы доступны людям, получившим качественное высшее образование и готовым совершенствовать свои навыки на протяжении всей трудовой деятельности. При этом профессию крайне важно выбирать, учитывая особенности личности и склонность к тому или иному виду деятельности, добавила она.

Директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС» Екатерина Зеленкова при этом утверждает, что во многих организациях и структурах важны не только формальные документы, но и реальный опыт, компетенции и результаты работы.

