Эмигрировавший из России комик пожаловался на падение доходов

Стендап-комик Гарик Оганисян заявил, что эмиграция негативно отразилась на его карьере. Этим юморист поделился на подкасте с Лешей Шупляковым, опубликованном на YouTube.

«Я очень часто об этом думаю. Если статистически брать, то просмотры упали. Если брать финансово, то тоже меньше», — признался Оганисян.

Комик добавил, что ему интересно, сколько зарабатывают его бывшие коллеги, оставшиеся в России. Он вспомнил о комике Сергее Орлове, выступившем уже несколько раз на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве перед полным залом. Оганисян отметил, что даже на пике своей карьеры выступал перед меньшим числом зрителей.

При этом Оганисян подчеркнул, что не жалеет о своем решении об эмиграции из России. Комик считает, что его вряд ли бы его ждал успех в стране. В то же время Оганисян признался, что сейчас у него происходит отдаление с публикой, что также отражается на его карьере.

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