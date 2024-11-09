ФНС заблокировала счета экс-сценариста «Вечернего Урганта»

Федеральная налоговая служба заблокировала счета уехавшего из России экс-сценариста «Вечернего Урганта» и комика Гарика Оганисяна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Оганисян уехал в Армению после начала специальной военной операции России на Украине. В России у него осталось ИП, оформленное для осуществления концертной деятельности. ФНС отправила в банки решения о приостановлении операций по счетам, фирму пока не закрыли.

В апреле 2023 года Оганисян на выступлении в Берлине с другим комиком Александром Долгополовым разыграл пародию на теракт, в котором не стало военкора Владлена Татарского, а несколько десятков человек пострадали. На распространенном в сети видео с выступления Долгополов передает Оганисяну статуэтку, похожую на ту, что взорвалась в кафе на Университетской набережной в Петербурге.

После этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить артистов на оправдание терроризма.

Ранее Анита Цой ответила на сообщение о блокировке ее счетов.