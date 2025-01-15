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В Новосибирской области медсестра умерла на рабочем месте

В Бердске медсестра умерла на рабочем месте
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Новосибирской области медсестра потеряла сознание на рабочем месте, спасти ее не удалось. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Бердске. Сотрудница потеряла сознание во время ночной смены, медики госпитализировали 46-летнюю женщину в реанимацию, но пациентка не выжила.

На данный момент точная причина неизвестна. По одной из версий, медсестра пострадала из-за переработок. Сейчас специалисты Гострудинспекции проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

«Проводится проверка, осмотр и правовая экспертиза документов, касающихся трудовой деятельности сотрудника, включая график работы и отдыха», – сообщается в публикации.

Материалы проверки направят в Следственный комитет.

Как рассказал старший государственный инспектор труда Владимир Нефедов, семье женщины коллектив уже оказал материальную помощь.

«Сейчас решается вопрос об оказании помощи со стороны медучреждения», – поделился Нефедов.

Результаты проверки направят в прокуратуру. При наличии оснований в ведомстве примут меры реагирования.

Ранее в Подмосковье фельдшер получил травму живота, осматривая пьяного пациента на улице.

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