Пьяный мужчина пытался ворваться в детский сад в Петербурге

В Петербурге мужчина пытался ворваться в детсад и убегал от полиции

В Петербурге росгвардейцы задержали 28-летнего пьяного мужчину, который пытался проникнуть на территорию детского сада в поселке Понтонный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 2 марта на Южной улице. Нетрезвый мужчина подошел к калитке детского сада и требовал пропустить его. Персонал учреждения нажал кнопку тревожной сигнализации.

Прибывший наряд Росгвардии попытался задержать дебошира, но тот бросился бежать и оказал сопротивление. Нарушителя доставили в отдел полиции для разбирательства.

До этого в Долгопрудном мужчина в одних трусах стучался в двери детского сада и звал полицию. Незнакомец кричал и бегал по снегу босиком. После прибытия экстренных служб мужчину передали медикам и направили в больницу.

Ранее мужчину, ворвавшегося в детсад Бугуруслана с ножом, арестовали.