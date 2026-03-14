Отчисленный из российского вуза студент-иностранец напал на помощницу декана

В Астраханском государственном медицинском университете (АГМУ) отчисленный за неуспеваемость студент из Марокко напал на помощника декана факультета иностранных студентов. Об этом стало известно AST-NEWS.

Инцидент произошел в главном корпусе вуза. По данным источника, иностранец жестоко избил женщину, нанеся множественные удары. Во время нападения никто из студентов и сотрудников не вмешался в происходящее.

Жертва с тяжелыми травмами попала в больницу. У нее разбито лицо, диагностирован ушиб двух почек и гематурия (появление крови в моче), сейчас она может есть и пить только через трубочку.

О дальнейшей судьбе нападавшего не сообщается. Полиция проводит проверку.

Ранее российский студент во время лекции «пошутил», показав всем нацистскую свастику.