Врач назвал неочевидную причину проблем с засыпанием

Врач Кудинов: мысли о бессоннице усугубляют проблемы с засыпанием
Скорость засыпания зависит от ряда важных факторов: общей усталости, уровня тревоги и температуры в помещении. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов. При этом, по его словам, мешать быстрому отходу ко сну может боязнь бессонницы.

«Часто заснуть мешает тревога — человек начинает прокручивать события дня, переживать, возвращаться к одним и тем же мыслям. Если это происходит регулярно и превращается в проблему с засыпанием, появляется дополнительный фактор — человек уже заранее ждет, что не сможет уснуть, и начинает из-за этого переживать», — объяснил специалист.

Еще одна распространенная причина — нарушение режима. Типичный пример — выходные дни, когда режим сбивается, из-за чего в воскресенье организм не готов ко сну. Как следствие, понедельник становится тяжелым днем, добавил он.

Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева до этого предупреждала, что сон при включенном свете может стать причиной набора веса и развития сахарного диабета второго типа. По ее словам, на фоне плохого отдыха ночью люди сталкиваются со стрессом и сменой баланса гормонов грелина и лептина, отвечающих за насыщение и голод.

Ранее эксперт раскрыл связь авитаминоза с бессонницей.

 
