Врач назвала два продукта для борьбы с легкой бессонницей

Deia: сочетание меда и корица помогает устранить легкие нарушения сна
Смесь меда и корицы может помочь улучшить сон при легкой бессоннице. Об этом изданию Deia рассказала испанский диетолог Росио Перес.

По словам специалистки, употребление этой комбинации вечером способствует более глубокому ночному отдыху и помогает просыпаться с ощущением энергии. Однако она подчеркнула, что такой эффект нельзя сравнивать с действием лекарственных снотворных средств.

Сочетание меда и корицы может влиять на несколько факторов, связанных со сном. Корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови, обладает мягким расслабляющим действием на нервную систему и способствует расслаблению мышц. Мед, в свою очередь, может поддерживать стабильный уровень энергии в течение ночи, что также способствует более спокойному сну.

Диетолог отметила, что особенно полезно употреблять эту смесь в теплом виде. Для приготовления она советует смешать одну столовую ложку натурального меда с чайной ложкой молотой корицы. Полученную смесь можно съесть в чистом виде или растворить в небольшом количестве теплой, но не горячей воды.

При этом специалист предупредила, что людям с сахарным диабетом следует избегать такого способа улучшения сна из-за выского содержания сахара в меде.

Ранее россиянам назвали 7 полезных приправ, которые важно употреблять в зимне-весенний период.

 
